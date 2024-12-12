麥洛連初戰專員盃大爆發

香港東方前晚在ＰＢＡ專員盃對陣黑水精英；「藍軍」克服半場落後10分劣勢，第3節打出「一波流」以27比9逆轉局勢，加上首度亮相ＰＢＡ的中鋒麥洛連狂轟32分及23個籃板的「超級雙雙」，最終以84比75擊敗對手，取得2連勝。

香港東方反勝黑水精英 常規主力奇勒因傷休戰，東方首度派出麥洛連接替大前鋒位置。甫開賽，香港東方即打出10比0攻勢，但黑水精英在第2節多次博得犯規站上罰球線，上半場反先49比39，該隊外援佐治京治半場已攻入31分及10個籃板。

轉邊後東方迎來轉捩點，堅固防守封鎖京治策動攻勢，加上林爵華、徐遠成和張延隆交出表現，狂風掃落葉打出單節27比9成功反先。隨着麥洛連在最後一節射入三分彈，協助「藍軍」勝出，獲取2連勝。

香港東方今場3人得分上雙，麥洛連轟全隊最高的32分，外加23個籃板、1次偷波及1次封阻；楊和貢獻14分及7個籃板，黑水精英的佐治京治繳出全場最高的41分及12個籃板。

香港東方主教練巴拿莫域賽後表示：「奇勒肌肉只是輕微拉傷，至於麥洛連今場為我們提供了很大幫助，雖然上半場我們手感不佳，但下半場調整得不錯。」首戰ＰＢＡ專員盃的麥洛連認為今場發揮一如往常：「這場比賽我一直保持做簡單的工作，照顧好內線、籃板和防守，順其自然就好了。」