on.cc東網╳港台電視32同步直播 力爭直入季後賽4強席位 南華鬥滿貫前二保衞戰

南華 朱亮

甲一今晚尾場上演「Big 4大戰」，南華自銀牌賽後重遇滿貫，這場勝負對能否搶得常規賽前二名、登上季後賽「直通車」相當關鍵，今場「紅綠激戰」球迷不容錯過。（on.cc東網及港台電視32周四晚上8時40分同步直播）

根據賽制，常規賽前二名毋須打附加賽，將可直接進身「季後賽4強」；目前6戰全勝的香港東方最有機會搭上季後賽「直通車」，而滿貫及南華暫時成績同為4勝1負（均負於東方），因此今仗獲勝一方若能保持勢頭至日後的比賽，能躋身前二的機會相對較大。

利用入楔製造搶分機會 滿貫在銀牌賽曾以65比78不敵南華，不過該戰「綠軍」中鋒惠龍兒、新兵吳松峻及外援米勒均未有列陣。滿貫主力得分手蔡再懃表示，今仗重遇對手有信心搶回勝仗：「今場我們頗有把握，Duncan（惠龍兒）回歸，加上吳松峻和外援米勒在陣中，球隊實力對比銀牌賽確實增強了，特別在鞏固籃板方面。我認為滿貫球員經驗以及板櫈深度都比對手優勝，今場如能取勝，基本上能鎖定常規賽第2名，我們必定盡全力一戰。」

滿貫上仗惡鬥香港東方，外援米勒受到嚴防起手機會不多，僅攻入11分，團隊全場20次罰球僅6中，錯失不少追分機會，最終以65比72吞下敗仗，4連勝告終。蔡再懃表示球隊今仗會作出調整，「我、大佬（吳松峻）、Duncan會入楔更多，為米勒製造多點機會，同時分擔他的持球壓力。」值得一提的是，上仗未有上陣的滿貫控衞楊睿騏今仗續因腳傷休戰，「阿懃」提醒隊友今仗要「一人行多步」。

朱亮安德拉內線抗衡 至於南華上場以89比76力挫康仁福建，其中朱亮狀態大勇，三分球6射4中，貢獻27分、6個籃板及6次助攻，外援安德拉亦交出27分、8個籃板高效表現。其實「紅軍」上半場面對甚大挑戰，僅以5分領先，面對福建的「三分雨」決勝節更一度落後66比67，幸好眾將頂住壓力，陳怡富、朱亮及安德拉關鍵時刻各有表現，協助球隊奠勝。

南華前鋒葉耀邦上仗上陣時間減少至22分鐘，錄得5分進帳，他承認因為感冒發燒以致狀態下跌，期待今仗以更佳狀態示人；「鬥福建的勝仗對於保住頭4位置有很大幫助，這亦令我們士氣有所提升。今場對手內線衝擊力會比銀牌賽大好多， 但南華都有Tommy（朱亮）和安德拉，希望可以制衡他們。」

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