40條球道！啟德保齡場館開幕 殘障運動員搶先體驗

「IBF保齡球世界杯」及「IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」明年1月先後在啟德體育園Top Bowl上演，賽事主辦單位昨日舉行場地開幕拜神儀式，一眾本地殘障運動員率先體驗場地。

由於胡兆康等港將正赴海外參賽，因此昨日僅得殘障運動員出席活動。眾人參與拜神及切燒豬儀式後，率先到設有40條球道的球館練習。現場所見每條保齡球線道上設置1塊LED屏幕，顯示線道的行數，每當有球手打出全中，更會顯示「Strike」的字樣。此外球館地板亦刻意設計得較為平坦，方便殘障人士行動。

張凱童周培堅讚不絕口 中國香港保齡球總會主席劉掌珠受訪時表示，精英運動員仍會以體院作訓練基地，並預告來年中起，將有幾項大賽在Top Bowl舉行：「6月會舉行公開賽及U22級賽事，8月全運會的保齡球群眾運動賽事，以及11月世錦賽，亦會在這個場館展開。」「珠姐」又指場館與海外的場地相比絕不遜色：「我們在場地設置LED屏幕後，可以隨時展示任何國旗及贊助商標誌。」談到來年「IFB保齡球世界杯」的售票情況，「珠姐」形容外界反應熱烈：「本身只預計整個賽事累計約有1,500位球迷入場，但周一開售時已售出超過400張門票，可能要開放更多座位。」

6月於殘疾人保齡球公開賽，在男子TPB 3級個人賽，以及個人全能賽同樣收穫銀牌的張凱童，亦對啟德場館讚不絕口：「首次到這個場館練習，設計非常新穎，燈光比較柔和，令參賽的球手十分舒服，而且球館設有多達40條球道，可讓更多市民打保齡球，絕對有助推廣。」

另一港隊主力周培堅則表示會盡力適應場地：「過往去其他地方比賽，見識過不同特色的場館，希望可盡快適應這個主場，比賽時更得心應手。」圖、文：鄧文滔