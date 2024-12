出戰亞冠盃2領悟更多 東方締造經典贏盡掌聲

盼新生代登上更高舞台

Chino認為以上種種是意想不到的收穫,又冀盼年輕港產球員在國際球壇被看見:「我自己都估唔到可以喺『亞冠盃2』有咁嘅成績,係意料之外,特別依家每個人都討論緊『吳宇曦』呢個名。呢趟旅程令到『宇曦』等小將畀更多人認識,如果佢未來有機會加盟更高水平嘅球隊,甚至可以去外流深造,亦係對球隊青訓發展方針嘅肯定。站喺我嘅立場,呢樣嘢比起成績名銜(Win the title)更重要,我哋想畀到香港球員一個未來(Make Hong Kong players to have a future)。」