出戰亞冠盃2領悟更多 東方締造經典贏盡掌聲

隨着「亞冠盃2」6輪分組賽悉數結束，港超球隊東方的亞洲賽之旅亦告一段落；由澳洲悉尼開始，到日本廣島作結，短短3個月間，帶來連場精彩比併的東方可謂雖敗猶榮，表現贏盡球迷掌聲。作為首支錄得「亞冠盃2」勝仗的香港球隊代表，主帥盧比度（Chino）、門將葉鴻輝及年輕球員余在言（Jesse）一同細數當中點滴，為球迷重溫東方於今季「亞冠盃2」留下的經典畫面。

球員鬥志旺盛前所未見 東方今季以足總盃盟主身份出戰「亞冠盃2」，Ｅ組分組賽與多支勁旅包括日職亞軍廣島三箭、ＦＣ悉尼和卡雅同組，賽前一度被外界形容為「死亡之組」。提到抽籤結果揭盅時的心情，主帥盧比度坦言已預料硬仗連場，惟有調節心態應戰：「抽籤結果出嚟嘅時候，已經知道同組對手實力都係好有競爭性，出線機會渺茫。老實講，我哋冇背負一定要贏嘅成績壓力，但對住咁強勁嘅對手，反而喺球員身上見到前所未有嘅鬥志，落到場交足功課，佢哋嘅心態絕對抵讚。」

最終東方於分組賽曾作客以2比1力挫卡雅，錄得香港球隊「亞冠盃2」首勝成績，18歲小將吳宇曦更於謝幕戰中攻破廣島三箭大門，兼終止香港球會作客日本22年來不入球紀錄。

盼新生代登上更高舞台 Chino認為以上種種是意想不到的收穫，又冀盼年輕港產球員在國際球壇被看見：「我自己都估唔到可以喺『亞冠盃2』有咁嘅成績，係意料之外，特別依家每個人都討論緊『吳宇曦』呢個名。呢趟旅程令到『宇曦』等小將畀更多人認識，如果佢未來有機會加盟更高水平嘅球隊，甚至可以去外流深造，亦係對球隊青訓發展方針嘅肯定。站喺我嘅立場，呢樣嘢比起成績名銜（Win the title）更重要，我哋想畀到香港球員一個未來（Make Hong Kong players to have a future）。」

作客贏卡雅首勝最難忘 要數到「亞冠盃2」6輪分組賽的最難忘一役，隊中的「老大哥」葉鴻輝毫不猶疑選出10月中旬作客擊敗卡雅的首場勝仗：「原定對卡雅嘅賽事因為大雨取消，要延期1日進行，仲要改踢中午波，加埋菲律賓個仿真草場唔太理想，真係好惡踢，但最後我哋都贏到今屆賽事第1場波，所以對卡雅呢輪分組賽係特別印象深刻。」「阿輝」又認為團隊精神令球隊成功踢出部署：「當然抽籤之後都知對手實力喺我哋之上，尤其係FC悉尼同廣島三箭，好彩所有球員都跟住教練嘅指示，踢出賽前部署，去到咁高水平嘅亞洲賽事，團隊精神係好緊要，令到成隊波喺呢次『亞冠盃2』保持平衡。」

體驗高水平賽事 23歲的新生代中場余在言（Jesse）於今次「亞冠盃2」分組賽6戰全勤，Jesse表示與亞洲頂尖球隊交手獲益匪淺，對於「亞冠盃2」之旅畫上句號感到不捨：「上年球隊咁辛苦爭個足總盃返嚟，都係為咗想踢『亞冠盃2』，完成賽事呢一刻，我覺得有少少悲喜交集，呢幾個月好開心可以參與呢項亞洲賽，同港超以外嘅球隊交手，令我感受亞洲頂級球隊嘅足球水平，希望可以累積經驗一路進步。」

球迷打氣最抵讚 自9月起，每逢東方主場分組賽事平均有過千球迷入場，更有死忠粉絲團隨隊作客打氣，Jesse相當感謝球迷的熱烈支持：「好多謝球迷一路支持，我哋代表香港球隊出戰，每次聽到主場打氣都特別大聲同『有feel』，無論亞冠、聯賽、盃賽或者香港隊，我哋會每場盡全力踢，希望球迷繼續撐東方。」圖 / 文：文嘉靖

盧比度 東方（白衫）作客擊敗卡雅，創下歷史。 余在言 葉鴻輝 東方出戰「亞冠盃2」有不少得着。