苦等26年！麥拿侖重奪總冠軍

F1周日在阿布扎比上演煞科戰，排頭位出賽的諾利斯力壓法拉利雙雄奪冠，為麥拿侖車隊奪得時隔26年的車隊總冠軍；為平治演「最後一舞」的咸美頓以第4名衝過終點。

隨着麥斯韋斯塔本已提早贏得今季車手總冠軍，今站焦點落在車隊總冠軍之爭，麥拿侖與法拉利以此作為冠軍爭奪戰，諾利斯起步已採取主動，差不多由頭帶到尾的形勢下奪冠，即使法拉利雙雄沙恩斯及勒卡歷包辦亞、季，但麥拿侖仍能以666分力壓法拉利（652分），贏得今季車隊總冠軍。

「這是一次愉快的旅程，以這方式結束這個賽季是完美。」諾利斯過終點一刻，為車隊自1998年後再嘗總冠軍滋味。這位英國車手在麥拿侖6年經歷起落，他坦言有信心車隊可以重回巔峰：「說麥拿侖26年無冠感覺到高興不是太正確，能為車隊實現這個目標，讓每個人臉上都露出最燦爛笑容，這才是最真實。這是能回饋給每一位設計賽車、製造賽車的人最大的獎勵。」

咸美頓告別平治「真實且精彩」 值得一提，今仗是咸美頓離開平治前的最後一戰，這位39歲老將以第4名衝線後，在賽道上「畫冬甩」慶祝。對於12年的平治生涯，咸美頓在社交網留言表示︰「一路同心協力，滿懷熱愛，這段旅程真實且精彩。」