傑運選舉今起接受提名

「2024年度香港傑出運動員選舉」即日起展開提名，港協暨奧委會昨日舉行記者會公布選舉詳情，今屆繼續設有4個組別獎項，得票最高的傑出男、女運動員，將獲頒「星中之星」殊榮。

陳諾思︰劍擊隊內競爭激烈 今屆選舉繼續設有「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」4個組別獎項。其中，香港傑出男、女運動員分別有5個得獎名額，當中得票最高的一男一女將獲頒「星中之星」。至於「香港最佳運動組合」有3組名額，「香港最佳運動隊伍」則有一隊獲獎。傑運即日起接受體育總會提名，體育總會可就上述4個組別的獎項，各提名一位運動員或一個組合/隊伍角逐，提名日期截至明年1月10日，並於明年2月10日至3月9日進行公眾投票，選舉結果將於明年4月17日的頒獎禮中揭曉。

4位巴黎奧運的港隊代表陳諾思（劍擊）、王嘉莉（柔道）、盧蔚豐（跆拳道）及伍泰龍（三項鐵人）昨日亦有現身記招，其中花劍女將陳諾思以19歲之齡踏上奧運舞台，更躋身16強刷新港隊參戰女花以來最佳成績，今屆傑運大有機會獲獎，惟這位「千禧後」認為自己獲提名機會不高，並笑言劍擊隊內已相當競爭激烈：「劍擊港隊有很多有實力的運動員，所以沒有提名都不意外，有提名當然就最好！」■圖/文：李章杰