九龍城引領學生向足球夢進發

「中銀香港足動校園體驗計劃」啟航！ 2024至25年度「中銀香港足動校園體驗計劃」正式啟動，由今季新升班的九龍城打頭陣，到炮台山循道衛理中學，與同學仔交流，讓他們親眼見識職業球員的球技，並同場鬥波，一同以足球共度愉快的下午。■圖/文：鄧文滔

雖然九龍城為港超新丁，但在迪高、曾錦濤及林學曦等經驗豐富的球員帶領下，開季表現令球迷眼前一亮，曾於聯賽打和東方，甚至爆冷擊敗冠忠南區，成績絕對有所交代。

九龍城由主教練陳銘剛，帶領韋利安、卡朗、艾里安、曾錦濤及袁皓俊進行校訪。6位職球員甫現身，已引來同學仔熱烈歡呼，他們逐一介紹自己，並向學生勉勵一番，隨即與該校中二至中五約120名學生，到操場「郁一郁」 ，幾位港超兵在「剛Sir」主持大局下成為導師，協助一眾學生完成傳、控球練習，做足熱身。

鬥波騷球技炒熱氣氛 來到同學滿心期待的鬥波環節，韋利安、卡朗及袁皓俊等人輪流與學生組隊進行比賽，其中韋利安更試過化身「欖球員」，徒手拾起皮球衝向對方禁區，場面歡愉。及至活動尾聲，幾位九龍城球員更在同學仔面前，表演花式控球，令氣氛更見高漲，最終九龍城再向同學派發港超聯Folder，一眾學生更向他們索取簽名，為活動留下完美句號。

曾錦濤以往曾參加校訪活動，但他笑言今年成為「新手爸爸」後，更加投入與小朋友相處：「以前見到小朋友好曳，就唔係咁開心，但做咗老竇之後真係唔同晒，有多啲耐性教佢哋踢波，希望我哋可以通過呢個活動，令同學感受到踢波嘅樂趣。」至於九龍城主教練陳銘剛就認為校訪活動，能夠推動學生向職業球員的夢想進發：「諗番起其實我讀書嗰陣，南華都派過球員嚟做校訪，令大家更加了解職業足球，希望以後搞多啲相關活動，連繫社區。」