何詩蓓最後一舞？世界短池賽15港將赴會

世界短池游泳錦標賽周三（10日）假布達佩斯展開，上屆勇奪1金1銀的香港「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan）將於200米自由泳力爭衞冕，成為焦點。值得一提，何詩蓓於巴黎奧運後坦承有退役念頭，今屆世錦賽或成為她後一個國際大賽。

多位勁敵避戰 世界短池游泳錦標賽將於12月10至15日假匈牙利布達佩斯舉行，香港隊派出8女7男出戰今屆賽事，包括：女子泳手何詩蓓、張心悅、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、吳麗華、譚凱琳、楊凱晴；男子泳手趙浩俊、何承燁、何甄陶、古逸豪、關鵬、麥世霆、王一舜。

Siobhan近月在短池游泳世界盃上海站、仁川站及新加坡站，取得5金2銀2銅的佳績。而今屆女子個人項目有多達13個冠軍缺席，當中包括上屆世錦賽奪得50自及100自金牌的澳洲名將麥基恩，堤密絲、赫絲姬及史祖絲當等名將亦會避戰，因此估計200自會是何詩蓓的天下。

然而，27歲的何詩蓓在巴黎奧運後，曾於不同場合中表示仍未決定來年會否繼續游泳生涯，並透露會在今次賽事後休息以思考去向。