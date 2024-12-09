首戰全殘運何宛淇昐創佳績

全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會將於明年12月8至15日舉行，香港將主辦硬地滾球、輪椅劍擊、乒乓球TT11及特奧乒乓球4個競賽項目。在昨日儀式上，巴黎殘奧運硬地滾球雙金得主何宛淇亦有出席，這位即將首戰全殘運的港將表示︰「好期待在啟德新場館比賽，主場希望可以在單人和雙人項目爭取好成績。奧運之後我出席了很多活動，和市民分享我的故事，希望推動硬地滾球運動之餘，可以鼓勵其他傷健朋友走出舒適圈，嘗試一些新事物。」