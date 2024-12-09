首戰全殘運何宛淇昐創佳績
昨日「香港殘奧日」假香港體育學院舉行，這亦是全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會倒數一周年，巴黎殘奧運獎牌運動員何宛淇和梁育榮將首戰全殘運，兩人期待主場爭取佳績。
全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會將於明年12月8至15日舉行，香港將主辦硬地滾球、輪椅劍擊、乒乓球TT11及特奧乒乓球4個競賽項目。在昨日儀式上，巴黎殘奧運硬地滾球雙金得主何宛淇亦有出席，這位即將首戰全殘運的港將表示︰「好期待在啟德新場館比賽，主場希望可以在單人和雙人項目爭取好成績。奧運之後我出席了很多活動，和市民分享我的故事，希望推動硬地滾球運動之餘，可以鼓勵其他傷健朋友走出舒適圈，嘗試一些新事物。」
梁育榮期待主場出擊
巴黎殘奧運BC4級雙人賽銀牌得主梁育榮亦期待首次參賽，他期望令更多人認識硬地滾球，自己亦會以單人及雙人賽獎牌為目標。他透露，港隊將於明年5月出戰亞錦賽，以爭取世錦賽入場券。■圖、文：余樂詩
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