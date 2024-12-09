3:1輕取港會傑志首響勝鼓

斧山道運動場昨午舉行1場「賽馬會菁英盃」A組賽事，由傑志與港會正面交鋒，今仗亦為康文署首度容許每隊球迷，各帶一個鼓在該球場打氣。最終傑志以3比1擊敗港會，取得首場分組賽勝利。

首場分組賽失分的「藍鳥」，派出馬斐、石皓心及陳傲軒3名U22球員擔正，利亞倫負責派牌，停賽復出的明加索夫負責側擊，馬查度和迪美路夫先列後備；港會方面，費查把守最後一關，羅素及比提扼守中路，史加利及新加盟的前鋒關歷克爭取入球。

羅梓駿先開紀錄 開賽11分鐘，傑志羅梓駿分向左邊，利亞倫窄角度勁射被費查擋出，但羅梓駿隨即補射，為傑志開紀錄。27分鐘，「藍鳥」再入1球，陳傲軒搶贏比提後，橫傳予利亞倫，後者推至禁區頂後起腳射入。3分鐘後，梁城祖控甩，明加索夫推過費查後，射成3比0。落後3球的港會，34分鐘換入申在鎬，兩分鐘後收到效果，艾里奧傳入中間被史加利攔截，後者禁區頂抽射入網，為港會追回1球，半場傑志領先3比1入更衣室。

港會換邊後急起直追，申在鎬疑似在禁區內被侵犯，但球證沒有表示，其後傑志換入迪美路夫及陳源澔加強攻力，但雙方未能改寫紀錄，傑志保持贏3比1，在A組打開勝利之門。■圖、文：鄧文滔