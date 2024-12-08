抽入死亡之組 「鄧謝配」遇挑戰

火併兩大中國組合

今屆年終賽周三於杭州展開，總獎金達250萬美元。第4度獲參賽資格的「鄧謝配」籤運平平，同組火併頭號種子蔣振邦／魏雅欣、中華台北楊博軒／胡綾芳，以及年終賽後便告別的鄭思維／黃雅瓊；另一組則有兩對馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏、陳堂傑／杜依蔚，日本綠川大輝／齋藤夏及印尼組合德揚／維德佳佳。小組先進行單循環賽，頭兩名晉級4強。「鄧謝配」過往面對同組兩對中國組合均處於下風，與「蔣魏配」碰頭更未嘗一勝，「鄧謝配」首仗先鬥中華台北組合，期望能打響頭炮。