抽入死亡之組 「鄧謝配」遇挑戰
2024年世界羽聯年終賽分組抽籤昨日上演，港隊唯一參賽代表混雙組合鄧俊文／謝影雪，抽入「死亡之組」，對手包括頭號種子中國蔣振邦／魏雅欣，以及巴黎奧運金牌拍檔鄭思維／黃雅瓊，出線4強挑戰頗大。
火併兩大中國組合
今屆年終賽周三於杭州展開，總獎金達250萬美元。第4度獲參賽資格的「鄧謝配」籤運平平，同組火併頭號種子蔣振邦／魏雅欣、中華台北楊博軒／胡綾芳，以及年終賽後便告別的鄭思維／黃雅瓊；另一組則有兩對馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏、陳堂傑／杜依蔚，日本綠川大輝／齋藤夏及印尼組合德揚／維德佳佳。小組先進行單循環賽，頭兩名晉級4強。「鄧謝配」過往面對同組兩對中國組合均處於下風，與「蔣魏配」碰頭更未嘗一勝，「鄧謝配」首仗先鬥中華台北組合，期望能打響頭炮。
男女單分組同樣精彩，「世一」中國石宇奇與奈良岡功大（日本）、昆拉武特（泰國）及基士堤（印尼）同組，丹麥安頓臣則與周天成（中華台北）、李詩灃（中國）及補替安賽龍的馬來西亞名將李梓嘉爭出線。女單方面頭號種子中國的王祉怡在A組遇上董珍（印尼）、大堀彩（日本）及恩布魯龐（泰國），而南韓球后安洗瑩與韓悅（中國）、素尼達革通（泰國）及山口茜（日本）同處B組。
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