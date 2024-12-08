啟德測試賽力挫城大 U22集訓隊為全運做準備

曾朗謙轟全隊最高17分

港隊U22全運隊得分後衞曾朗謙是役在新場館轟入全隊最高的17分，他直言花了不少時間習慣球場：「初時未能適應新球場的地板和燈光，較難集中，幸好賽前透過練習熟悉環境，才能有正常發揮。」被問及U22隊內選拔形勢，曾朗謙表示目前仍需經過幾輪集訓，才能決出代表香港征戰全運會的最終名單，他又對各隊友磨合感滿意：「我們在兩個月前開始集結，每個禮拜訓練一課，大部分隊友早在中學就熟悉，所以很快就能打出默契。」全隊年紀最細的翟晉德是役亦有搶鏡演出，他對於入選港隊U22第一階段及新場館的雙重體驗感到「很夢幻」。