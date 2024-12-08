啟德測試賽力挫城大 U22集訓隊為全運做準備
新落成的啟德體藝館昨午安排兩場籃球測試賽，頭場「學界對決」，英華書院以69比51擊敗聖若瑟書院，尾場港隊U22全運集訓隊以88比75擊敗香港城市大學男籃。U22出戰明年全運會的正式名單，將於現時38人中篩選，眾將均表示會力爭入選代表香港出賽。
曾朗謙轟全隊最高17分
港隊U22全運隊得分後衞曾朗謙是役在新場館轟入全隊最高的17分，他直言花了不少時間習慣球場：「初時未能適應新球場的地板和燈光，較難集中，幸好賽前透過練習熟悉環境，才能有正常發揮。」被問及U22隊內選拔形勢，曾朗謙表示目前仍需經過幾輪集訓，才能決出代表香港征戰全運會的最終名單，他又對各隊友磨合感滿意：「我們在兩個月前開始集結，每個禮拜訓練一課，大部分隊友早在中學就熟悉，所以很快就能打出默契。」全隊年紀最細的翟晉德是役亦有搶鏡演出，他對於入選港隊U22第一階段及新場館的雙重體驗感到「很夢幻」。
至於效力甲一香港東方的吳委峻，同樣指競爭相當激烈：「大家都很有實力，現在集訓趨向是練好默契，令球隊做到 『1+1=3』。U22未來會繼續跟『Man Sir』（巴拿莫域）操練多一段時間，再進一步篩選。」■圖、文：李章杰
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