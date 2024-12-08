東亞外揭幕港隊登場砌蒙古

「東亞足球錦標賽」外圍賽今日展開，擁主場之利的香港男子足球代表隊，在揭幕戰率先登場，坐鎮旺角大球場迎戰蒙古。港隊身處B組，同組還有實力分子中華台北，為爭取出線主動權，今場除希望敲響勝鼓外，更要盡力爭取入球，大開殺戒！（周日晚上6時開賽；港台電視32晚上9時30分播映）

蒙古世界排名僅187位，外界預期港隊今場可以輕鬆取勝，惟主教練韋斯活未敢掉以輕心：「排名唔代表一切，好似之前我哋贏過排名較高嘅所羅門群島，同時亦輸過畀200幾位嘅列支敦士登，要真正落場踢過先知對手實力。」港隊今次有多名外流戰將缺陣，惟韋斯活指當中只有陳晉一於過去3場擔正，對整體戰力影響不大。另外被問到已99次為港足上陣的門將葉鴻輝，會否在今日落場，韋斯活則正面回應：「『阿輝』係港隊頭號門將，暫時亦睇唔到要換人嘅理由。當然『家榮』（謝家榮）練習時表現好好，前途無可限量。」

迎「里程碑」葉鴻輝：唔諗咁多 至於有望迎來港隊「百戰里程碑」的葉鴻輝，賽前未因此分心，稱會以贏波做目標：「場波未踢，唔講太多（感受）住，但由第一場代表港隊到依家，心態上都冇咩變化，每次落到場都會全力幫球隊贏波。」「阿輝」又認為蒙古近年實力不斷進步，提醒隊友萬勿輕敵：「我哋冇條件去睇低任何對手，要好好跟教練指示，落到場要付出100%，集中應戰。」

蒙古世界排名比港隊低出31名，陣中大部分球員皆在國內聯賽效力，雙方對上一次交手，已經要數到2018年11月的「東亞盃」第2圈賽事，當時港隊大勝5比1。蒙古近期表現不俗，曾經主場擊敗過東帝汶和柬埔寨，惟作客成績差勁，對上8場賽事全敗，是役面對港隊相信會陷入苦戰。