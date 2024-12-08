準備戰鼓！傑志港會斧山道激鬥

傑志Ｕ22 陳傲軒

今日另一場「菁英盃」A組賽事，傑志於斧山道運動場遇上港會。「藍鳥」分組賽首戰失分，今仗必定全力搶攻。值得一提，今仗為康文署首度容許每隊球迷，各帶一個鼓在該球場打氣，現場氣氛有望更為高漲！（周日下午3時開賽）

石皓心：小心羅素轟炸 傑志首輪分組賽1比1踢和均業北區，今季首次上陣的U22門將石皓心，認為自己表現不俗，惟對球隊攻足整個下半場，仍未能全取3分感可惜。面對賽前兩戰全敗的港會，「皓心」表示3分志在必得，又點名提防前隊友羅素，以及中場陳浩嘉（Yoshi）：「之前都同羅素一齊練過波，佢接應死球頭槌威脅好大。至於Yoshi係同齡中較突出嘅球員，創造力好強。」陣容方面，明加索夫刑滿復出，惟慈英繼續養傷，費蘭度、鐘樂安、潘沛軒、顏卓彬及祖連奴則因隨港隊出戰東亞外，是役均會缺陣。

港會上周輪空獲休息，主教練谷卓斯表示期間有安排友賽去保持狀態，盼球員做好本分，嘗試為「藍鳥」製造麻煩：「傑志就算有幾個主力唔喺度，都可以排出比較強嘅陣容，不過我哋呢排愈踢愈好，上場聯賽就算輸畀大埔，創造出唔少機會，希望球員保持專注，帶畀對手一啲威脅。」谷卓斯又指「藍鳥」於「高級組銀牌」出局後，「菁英盃」必定投放更多心力爭標，變相令港會面對更大難關。

港會門將 艾斯亨利