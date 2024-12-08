on.cc東網直播 賽馬會菁英盃戰火重燃 大埔均業北區鬥硬淨

大埔後衞 加比爾

「賽馬會菁英盃」今日同時不同地，上演兩場A組激戰，當中大埔與均業北區假北區運動場碰頭。聯賽成績未如理想的北區，菁英盃賽場表現脫胎換骨，暫時於小組排榜首，且看今日能否趁「綠戰士」人腳不整，再次炮製驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔今場有謝家榮、陳肇鈞和尼高拉斯3名港腳缺陣，今季新加盟的U22門將戴廷匡，有望上演「地標戰」，他表示已準備就緒：「自己狀態唔錯，尤其今年有U22聯賽去保持個人狀態。另外開操到依家都4個幾月，同隊友嘅磨合亦不成問題。」

U22門將戴廷匡全力以赴 有機會首度為「綠戰士」披甲，「匡仔」坦言未有太大感受，但強調會全力以赴：「即使北區聯賽嘅成績唔太理想，但都係一支有實力嘅球隊，希望今場幫到球隊保持零失球同贏波，盡早攞到出線權。」

均業北區於今屆「菁英盃」特別醒神，暫時以1勝1和位處小組榜首，主教練鮑家耀卻未敢談論出線機會，但點名稱讚一班U22小將：「呢刻冇諗出線住，每場踢得更好就可以。尤其張桂華及黄靖然表現唔差嘅，係穩定性方面可以再加強，希望佢哋同其他球員喺練習上加倍努力，之後聯賽都可以上陣。」

鮑家耀：勝負睇臨場發揮 大埔今場雖有多位主力缺陣，惟「鮑Sir」表示己隊未必佔得甜頭：「大家都係用3個U22，實力係差唔多，睇吓臨場發揮，邊個發揮得好就有機會贏。」值得一提，中堅基拿美因累積5黃要坐波監。

均業北區翼鋒 古杜拉