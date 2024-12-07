熱刺又輸！球迷狂噓普帥還拖

熱刺隊長孫興民今場被貶後備，17分鐘甸恩胡積臣接應角球頂入，為「般茅」領先。普斯迪高路下半場換入「孫仔」希望平反敗局，可惜呢位南韓前鋒曾經食「詐胡」，主隊亦錯失多次黃金機會，最終熱刺以0比1輸波，近6仗僅獲1勝。

下場對車仔決定命運

熱刺球迷完場後不斷柴台，普帥行去安撫時噓得更大聲，呢位教頭忍唔住向部分挑釁球迷反擊：「球迷覺得失望好正常，佢哋畀咗好直接嘅回應，我會接受，但我好唔鍾意佢哋講嘅嘢，因為我都係個人。」據報熱刺上月輸畀葉士域治後，管理層已有意換帥，之後大炒曼城先令計劃擱置。隨住今場失利，下場對車仔變成普帥最後機會。博彩公司將佢成為下個英超被炒領隊賠率升至11倍，僅次於盧比迪古（韋斯咸）、加利奧尼爾（狼隊）同羅素馬田（修咸頓）。