港隊閉門開操潘沛軒獲補選感興奮

東亞足球錦標賽外圍賽周日在香港上演，港隊昨日下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）「閉門開操」，惟僅得15人出席。而同日較早時間足總宣布米高因傷退隊，即時補選傑志前鋒潘沛軒，「潘沛」收操後受訪時表示，對首次出戰賽事感興奮。

足總職員場外駐守勁保密 港隊於東亞外與蒙古及中華台北同處B組，明日首戰先坐鎮旺角大球場迎戰蒙古。大軍昨日在主教練韋斯活指導下，於FTC展開首課操練，惟剛隨東方作客日本廣島，出戰「亞冠盃2」分組賽的葉鴻輝、吳宇㬢、亞歷斯祖和余在言尚未歸隊，加上理文翼鋒艾華頓亦沒有現身，僅得15人參與。值得一提，與過往港隊首課練習不同，今次以閉門形式進行，球場外更罕有地安排足總職員駐守，防止記者及球迷行近偷看或拍照，相當神秘。同時今屆東亞外亦不設賽前記者會。

昨日臨時獲補選的潘沛軒亦有參與操練，這位傑志前鋒收操後指對能夠出戰東亞外感開心：「其實前一日已經知道咗，都好興奮，始終自己第一次踢呢項比賽，好多謝教練臨尾都搵我。自己季初狀態OK，希望練波時喺教練面前做得更好，畀到信心佢擺我落場，幫球隊去到出年決賽周。」此外「潘沛」不忘提到首日訓練內容：「可能距離對上一次球會比賽只係隔咗幾日，今課主要係谷吓體能同狀態，都有啲強度，理文班球員啱啱踢完亞洲賽，所以就喺場邊休息。」■圖、文：李浚湣