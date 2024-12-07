「籃球學霸」甲一初登場 曾朗謙追夢靠堅持自律

年幼時因打籃球撞爛不下10副眼鏡的曾朗謙（Kyle），如今每場比賽佩戴運動眼鏡已成個人標記，被朋友和球迷稱為「四眼仔」及「潛水鏡」……現時就讀香港大學牙醫學士二年班的他，今年8月獲晉裕青睞，首度踏上本地甲一舞台。要兼顧學業和籃球夢固然困難重重，但Kyle始終「只要堅持不懈，沒有甚麽是不可能的！」圖、文：李章杰（部分相片由受訪者提供）

曾朗謙的籃球之路由小學3年級開始，「『阿哥』因身形高大打校隊，機緣巧合下我亦透過興趣班開始接觸籃球。」不過籃球對19歲的Kyle而言，不只是「興趣」這樣簡單：「踏上球場可以暫時放低學業上的顧慮，在球場上會友，最緊要是可以做自己喜歡的事。」

修讀牙醫學士騰出時間練波 Kyle分享籃球路上結識過的好友，其中與喇沙師弟翟晉德可謂「親如兄弟」：「小學到中學約有10年同隊，他今年升讀大學又與我同校同科，我們可以再多5年一起征戰學界，希望未來亦能在甲一舞台相見。」至於與Kyle同期亮相甲一的香港東方小將吳委峻，早在學界「不打不相識」：「打東方（職業訓練）強度更大，知道他付出很多才有現在的成就，今後會視他為競爭對象。」談及NBA偶像，Kyle毫不猶豫表示：「從小就喜歡艾榮，除球技外，他的性格也是吸引我的原因，從不理會別人的評價，全心專注在籃球，無論甚麽時候都在做自己，這是我想向他學習的地方。」

雖說身為「籃球學霸」，曾朗謙亦認為打球與學業間難免有衝突，不過Kyle今時今日在兩方面的成績，證明他懂得平衡之道：「最緊要良好的時間分配，加上100%自律……只要對喜歡的事注入熱情，沒有甚麽是不可能的。雖然上到（大學）三四年班會更忙，擔心難以兼顧，但會堅持走籃球員這條路。」談及未來，曾朗謙坦言未有做全職球員及挑戰更高水平聯賽的打算：「始終投入在籃球的時間有限，讀牙醫學士其中一個原因，就是時間較彈性，能抽出時間練波，所以不會奢求太多，能打甲一兼站穩陣腳已經好好。」

今季初登甲一舞台，Kyle回憶當初感覺只有「緊張」二字：「甲一是中學的目標之一，可以說是實現了人生中一個夢想。」Kyle至今已為晉裕出戰兩場銀牌及6場甲一常規賽，他打趣道「被人罵出經驗」：「雖然出場機會不多，但慢慢已習慣強度，加上前輩們指點，令我更注重防守，與以往有很大改變。」事實上，曾朗謙同時亦是港大的主力，談及甲一與學界比賽不同之處，他直言：「要習慣從後備席出發，落到場要迅速進入狀態『交到貨』，多點與隊友配合，這些都是全新的體驗。」

曾朗謙剖白與晉裕的緣分，其籃球生涯開端第一位教練，正正是如今成為隊友的梁民熊，而他去年參戰的乙組亦是由球隊「老大哥」趙蕸雄帶隊，他透露能亮相甲一，亦多得「蕸雄Sir」的邀請試訓。雖然Kyle是晉裕年紀最小的球員，但已經與球隊打成一片，「『阿樂』（蘇志樂）及『蕭傑』（蕭俊傑）等前輩，無論場內場外都矯正我的錯誤，鼓勵我如何放膽進攻。」

渴望代表香港出戰全運會 除希望幫晉裕打出好成績外，曾朗謙早前入選港隊U22首階段38人名單，渴望能代表香港出戰明年全運會，「這是我眼前一大目標，儘管在38人中競爭12個名額並不易，但有機會我必定好好把握。」