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混合團體世盃港乒負中國
港隊乒團昨日於成都繼續出戰ITTF乒乓球混合團體世界盃次階段賽事，雖然首場落後於德國，但憑杜凱琹於次仗女單表現勇猛，贏局數3比0擊敗對手萬遠，加上她與吳詠琳於決定勝的雙打以11比4力挫德國組合，助港隊以8比5獲勝。港乒晚上對強橫的中國國家隊，以0比8告負。
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