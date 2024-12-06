混合團體世盃港乒負中國

港隊乒團昨日於成都繼續出戰ITTF乒乓球混合團體世界盃次階段賽事，雖然首場落後於德國，但憑杜凱琹於次仗女單表現勇猛，贏局數3比0擊敗對手萬遠，加上她與吳詠琳於決定勝的雙打以11比4力挫德國組合，助港隊以8比5獲勝。港乒晚上對強橫的中國國家隊，以0比8告負。