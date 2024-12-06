楊和缺陣香港東方連勝斷纜

日前取得本地甲一聯賽6連勝的香港東方，周三晚轉戰菲律賓PBA專員盃（Commissioner's Cup）對陣陰陽天，主力控衞楊和因簽證問題未能隨隊，結果東方雖有外援奇勒繳出「雙雙」，但仍以81比99告負，未能延續連勝。

甫開賽，主隊入局較快打出12比4，香港東方首節落後18比24，對手整體外投命中率較佳，上半場主隊以43比34持續領先。

轉邊後東方眾將手感稍有起色，一度縮窄比數至1分差距，並以64比70進入決勝節，惟其後主隊加強防守力度，更打出一段10比0攻勢，其中飆入4記三分彈，單節戰成29比17，最終東方以81比99告負，目前戰績為2勝1負。

奇勒「雙雙」30分12籃板 數據方面，香港東方全隊三分球20射7中，奇勒面對前東家NLEX Road Warriors教練帶領的陰陽天轟入30分、12個籃板，張延隆和蘇利文亦各取11分，新加盟中鋒主昊首度上陣交出5分。

至於陰陽天12人均有得分進帳，其中美籍前鋒Deon Thompson的PBA專員盃首騷取得21分、15個籃板搶鏡數據，主將Leonard Santillan則貢獻18分。「藍軍」今晚會再度出擊，對陣菲律賓電信TNT。

香港東方PBA專員盃賽程 06/12 7:30pm Vs 菲律賓電信TNT

10/12 5:00pm Vs 黑水精英

15/12 7:30pm Vs 基尼巴

20/12 5:00pm Vs 北方港

22/12 7:30pm Vs 生力啤酒人