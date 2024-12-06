破協恩壟斷英華首度稱后

港九D1中學校際籃球比賽昨於灣仔修頓場館上演A Grade決賽，頭場由協恩中學對壘英華女學校合演女甲冠軍戰，後者眾志成城僅憑7人輪替，終以49比41勇挫學界「神之隊」協恩，取得港九區合併後的首座冠軍，並中斷協恩中學的17連霸。

甫開賽，協恩即火力全開，打出10比0攻勢，更憑嚴密防守令對手開局近7分鐘未有分數進帳，直到陳凱螢罰球2中1才為英華開齋，惟協恩仍憑甘梓澄獨轟11分，以17比6領先第1節。第2節繼續搶分拉開差距，甘梓澄三分起手命中，聯手何施澄內外開弓戰成25比12，英華女校則有陳凱螢和何靖彥交出表現緊咬比數，惟協恩狀態更勝一籌上半場領先31比14。

轉邊後，英華女校放手一搏，初段打出9比2攻勢追至23比33，迫使協恩教頭梁兆華叫暫停調整，惟英華眾將「撻着」後，何靖彥利用體形優勢強攻顏色地帶，追至30比37進入最後一節。

決勝節英華射手譚凱遙外圍開齋，加上隊長胡曉琳連取4分後，再推快攻博得「U foul」，2罰全中戰成39比39平手，開波後再取2分，全場首次反先41比39。此時英華士氣高漲，觀眾打氣席聲勢亦相當浩蕩。最後數分鐘協恩多次暫停布陣，但屢次送出失誤追分未果，最終英華女校以49比41擊敗協恩。

男甲英華加時撼低男拔 至於同晚壓軸上演的男甲冠軍戰，則由學界籃球「老對手」英華書院與拔萃男書院互撼，兩軍實力不相伯仲，法定時時間戰至34比34，需要打加時分勝負，最終英華憑龍鑫和蔡浩東分別轟11分和10分，以43比36復仇男拔，重登學界籃球王座。圖、文︰李章杰