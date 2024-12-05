全能大前鋒米沙比退役

在NBA征戰了16個賽季並4度入選全明星隊的大前鋒米沙比，周二宣布退役；39歲的他是NBA史上錄得射入500個三分球、1,000次封阻及1,000次搶斷的8名球員之一。

米沙比於2006年選秀以第47位順位新秀加入NBA，職業生涯先後效力過爵士、鷹隊、金塊、籃網及76人；最後一次在NBA效力是2021/22賽季，該球季曾為籃網及76人上陣。

封阻外投一樣了得 擅長外投的米沙比除了錄得三分球「500+」、1,000次封阻及1,000次搶斷的超凡數據外，他與勇士球星積蒙格連亦是2013至2017年間，僅有投進300個3分球及300個封阻的球員。

米沙比在NBA生涯共出戰1,085場比賽，並於2013至2017年賽季效力鷹隊期間，連續4次入選東岸全明星，場均貢獻17.3分、7.4個籃板及3.3次助攻。他曾協助鷹隊多次躋身季後賽，包括2015年贏得創隊史紀錄的60場比賽後，打入東岸決賽。米沙比於2017年以自由球員加盟金塊，4個賽季中3次闖入季後賽，當中包括2020年躋身西岸決賽，一直都是出色的球員及領袖。