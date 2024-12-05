受傷退賽都要醫生紙？安賽龍轟世界羽聯假關心

安賽龍

BWF世界羽聯年終賽還有一周開打，巴黎奧運金牌得主丹麥的安賽龍，周二宣布因傷退賽，無緣挑戰4連霸，但他日前已入圍BWF最佳男單候選名單最後4強，與中國「世一」石宇奇等爭逐頭銜。

30歲的安賽龍在巴黎奧運贏得金牌後，提早鎖定年終賽入場券，他在個人社交平台貼文，表示退出的決定相當艱難：「很遺憾沒法參加今年的年終總決賽，由於左腳傷勢為我帶來非常多的困擾，我被建議必須立即處理。我很失望沒法到杭州打年終賽，我曾5次贏得這項賽事冠軍，這是我在巡迴賽最喜愛的比賽之一，對我來說是難以接受。」在安賽龍退賽之下，中國的李詩灃將補上出賽。

棄戰年終賽等收罰單 不過，安賽龍宣布退賽後即收到世界羽聯要求提供醫療證明的電郵，並認為如身體許可，應該要參加年終賽，令他相當氣憤貼文還擊：「我多次嘗試生病或受傷時提交相關證明文件，但每次仍然被罰款。儘管世界羽聯聲稱關心球員的健康及福祉，但實際上你們視而不見。隨便吧，把罰單發給我吧！」

安賽龍雖然無法挑戰4連霸，但他日前在世界羽聯公布的年度最佳男單候選名單中，已入圍最後4強，將與中國的石宇奇、中華台北的周天成及丹麥同胞安頓臣爭逐，最終得獎者將於12月9日的年終賽晚宴中公布。至於年終賽則於本月11至15日在杭州舉行，總獎金達250萬美元。