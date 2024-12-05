一日兩戰！港隊今晚火併國乒

「ITTF混合乒乓球團體世界盃」昨日繼續在成都上演次階段賽事，香港首仗以局數2比8不敵南韓，今日將迎來兩場硬仗，先後對戰德國和中國。

港隊在首階段以小組次名晉級，來到次階段，8支球隊會進行單循環比賽，雖然首階段曾經交鋒的對手不會再相遇，但當時賽果亦會計算在次階段成績。

次階段首仗不敵南韓 昨日進行的次階段賽事，港隊首仗大戰去屆銀牌得主南韓；首場混雙港隊派出奧運組合黃鎮廷及杜凱琹上場，以局數2比1擊敗趙大成及金娜英，惟這亦是港隊今仗僅收穫的兩局勝利。

第2場港隊吳詠琳登場，與巴黎奧運女團及混雙銅牌得主、世界排名高踞11的申裕斌在女單火併，雙方開局鬥得激烈，奈何吳詠琳未能把握「刁時」機會先輸10比12，信心回升的申裕斌之後愈打愈順贏11比8及11比6，港隊以局數0比3告負。其後男單賽事，林兆恒亦以4比11、13比15及9比11不敵安宰賢。最後男雙陳顥樺夥拍黃鎮廷「刁時」下輸10比12，港隊以總局數2比8不敵南韓。

香港隊今日將「一日兩賽」，中午12時先對戰德國，稍作休息於晚上7時便會和衞冕的強隊中國交鋒。