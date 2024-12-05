香港網賽黃澤林盼打場好波

有份出席記者會的香港「一哥」黃澤林表示期待回歸主場作賽：「去年我在首圈不敵姆錫迪，今次希望有進步，單打、雙打都可以至少贏一場。」現時世界排名170的Coleman坦言今季是他賽程最密集的一季，體能消耗極大，但大致滿意表現：「今季目標是排名升上前100，距離目標差一點點，不過好開心可以參加3個大滿貫（外圍賽），美網更贏了1場，又打過1000分賽事，感覺自己愈來愈習慣職業賽場，進步不少。下季我會參加澳網，這樣4大滿貫都打過，算是圓了小小的夢想， 目標則繼續向前100名進發。」