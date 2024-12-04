博迪奧掛拍祖高域眼濕濕歡送

前美網冠軍阿根廷球王博迪奧，昨日在布宜諾斯艾利斯邀請了好友祖高域進行告別表現賽，在15,000名球迷面前向網球說再見。

擁有22個ATP錦標的博迪奧，與祖高域重演2018年美網決賽翻版，結果博迪奧贏6比4及7比5。36歲的他賽後與祖高域相擁時難忍男兒淚，令後者也熱淚盈眶，博迪奧將其標誌性的頭巾掛在球網中央並深吻球網，盡顯難捨之情。

飽受傷患折磨「假裝一張好臉」 「我無認識一個不愛博迪奧的人。」祖高域賽後為好友送上告別感言：「他是我們所有人的榜樣，他一生中最大的勝利就是成為一個了不起的人。」阿根廷殿堂級名宿莎芭天妮亦有現身，與博迪奧合作雙打。

博迪奧最大成就包括2009年擊敗費達拿，捧走美網冠軍，此外兩奪奧運獎牌（2012年倫奧銅牌及2016年里約銀牌），2016年更帶領阿根廷贏得台維斯盃冠軍，世界排名一度升至第3，然而美網奪標後手腕受傷導致表現下滑，其後2019年王后會盃又遇上嚴重膝傷，他上周在社交網提到傷患的折磨：「我並不是堅不可摧，有好東西也有壞東西，但大多數時候假裝一張好臉。從那一刻起（2019年手術後），行樓梯都會疼痛，開車時很痛，睡覺時也很痛。」