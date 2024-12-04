混合團體世盃港隊次名晉級

總比數7:8不敵瑞典

賽事去年首辦，共有16支國家或地區參賽，上屆首階段止步的香港今屆捲土重來，早前先後擊敗法國及加拿大，小組獲得兩連勝，昨日第3場面對瑞典。港隊首戰派出黃鎮廷夥拍杜凱琹出戰混雙，順利以直落3比0取勝先下一城，其後吳詠琳出戰女單，面對世界排名53位的Linda Bergstrom，港將以4比11、12比10及6比11落敗，及後陳顥樺亦以局數0比3不敵卡臣，陳顥樺之後夥拍黃鎮廷出戰男雙，以局數2比1收復失地，雙方大分鬥到7比7平手。