混合團體世盃港隊次名晉級
「ITTF混合乒乓球團體世界盃」昨日續於中國成都上演小組賽，香港與瑞典鬥足5場後，以局數7比8憾負，小組2勝1負次名晉級。
總比數7:8不敵瑞典
賽事去年首辦，共有16支國家或地區參賽，上屆首階段止步的香港今屆捲土重來，早前先後擊敗法國及加拿大，小組獲得兩連勝，昨日第3場面對瑞典。港隊首戰派出黃鎮廷夥拍杜凱琹出戰混雙，順利以直落3比0取勝先下一城，其後吳詠琳出戰女單，面對世界排名53位的Linda Bergstrom，港將以4比11、12比10及6比11落敗，及後陳顥樺亦以局數0比3不敵卡臣，陳顥樺之後夥拍黃鎮廷出戰男雙，以局數2比1收復失地，雙方大分鬥到7比7平手。
賽事採用15局8勝制，決勝戰女雙賽由吳詠琳／杜凱琹對Christina Kallberg／Linda Bergstrom，港隊以11比7先拔頭籌，惟次局遭對手以9比11扳回一城。雙方實力旗鼓相當，第3局更打到「刁時」，最終港隊以10比12告負，總比數7比8不敵瑞典。此組形勢緊湊，法國、香港及瑞典同獲2勝1負，惟法國憑較佳得失分獲首名晉級，香港則以次名躋身淘汰賽。余樂詩報道
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