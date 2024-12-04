品勢世錦賽港隊單日摘3銅創最佳

「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」昨日續於香港體育館上演，賽事來到第4日港隊再傳捷訊，單日連袋3銅，連同首日劉子琦的一銅，創出港隊世錦賽最好成績。

香港派出陳頌賢、呂靖楠和劉浩賢出戰U30男子團體組別，3人過關斬將打入8強，再連贏兩回合淘汰德國，準決賽遇上美國，首回合「太極七章」港隊僅落後0.040分，第二回合抽出「太白」，雙方表現同樣出色，港隊獲總分9.030分、以0.07分憾負美國（9.100分），摘下銅牌。

港隊3子賽後滿意表現，不忘感謝教練及觀眾的支持：「充分感受到他們打氣的熱情，令我們充滿能量去比賽，這面銅牌是對支持者最好的回報，可惜未能再進一步。」陳頌賢補充道：「相信我們齊整度不輸任何人，但無可否認對手勁力更大，對賽果都算接受。」

至於呂靖楠則對結果感驚喜：「收穫銅牌絕對是給我們注入強心針，希望往後有更好成績。我斷過韌帶，劉浩賢亦遇過骨傷，花了1年多康復，幸有一眾港隊教練支持和鼓勵，才能重返國際舞台。」

兩U60團隊同獲季席 另邊廂由歐傑東、陳景年和郭志權組成的U60香港男子團體隊，以總分7.720分不敵西班牙，同樣4強止步袋銅，至於U60女子團體組別方面，由馬卓敏、謝嘉雯和楊燕卿組成的組合，同樣為港添得一面銅牌。圖、文：李章杰