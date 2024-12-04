大讚廣島草地質素 巴科爾：香港冇得比

為備戰周四「亞冠盃2」E組最後一輪分組賽對廣島三箭的東方，昨日下午於廣島第一球技場比賽展開操練。東方前鋒巴科爾（Noah）對訓練場的草地質素讚不絕口，認為可助球隊盡快操起比賽狀態挑戰強敵。

東方獲安排距離酒店20分鐘車程的廣域公園廣島第一球技場作操練，球隊抵達訓練場後，進行約個半小時的操練，包括熱身慢跑、傳控及分組戰術演練等。上仗作客曾指菲律賓球場「差過九龍灣公園」的巴科爾，操練後大讚當地草地質素，笑謂與香港相差甚遠，相信對球隊備戰有莫大幫助：「對唔住都要咁講喇，同平時我哋喺香港踢開嘅場，真係冇得比，得將軍澳基地係有啲類似，日本對草地管理非常到位，有靚草地練波梗係更好，始終星期四場波係踢真草，相信幫到我哋盡快適應環境。」

做足準備無懼寒流 提到目前備戰狀態，7日內應付踢足3場的「Noah」表示自己並未感到疲憊，又指球隊已做好萬全準備挑戰廣島三箭：「我哋一早特別安排好訓練強度，而且教練已經合理分配每位球員上場時間，所以大家狀態都好好。我哋知廣島開始轉凍，預計比賽當日氣溫會更低，但我相信可以克服寒冷天氣，用最佳狀態迎接呢場比賽。」文嘉靖日本直擊