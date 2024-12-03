韋少奪今季第9冠 「二哥之爭」煞科戰先揭盅

F1卡塔爾站正賽於香港時間周一凌晨上演，上站已提前鎖定今季車手總冠軍的紅牛麥斯韋斯塔本，甫開賽即衝上頭位並一放絕塵，霸氣取得今季第9個分站冠軍。反觀車手總亞軍就鬥得激烈，麥拿侖諾利斯在尾段爭議性被罰10秒，無奈以第10名衝線，在法拉利勒卡歷今站奪得亞軍之下，諾利斯在車手榜僅以8分優勢守在次席，令煞科戰阿布札比站將會成為雙方爭逐總亞軍的最後戰場。

諾利斯僅領先勒卡歷8分 今站平治羅素排頭位起步，但很快就遭韋斯塔本及諾利斯爬頭，諾利斯其後一直力逼領放的「韋少」。直到尾段，侯根保與佩雷斯戰車發生意外，賽會出動安全車，惟比賽重開後諾利斯被賽會指在黃旗下未有減速，出乎意料地重判「入站兼停10秒」，令他由原本第2變包尾。雖然這位英國車手在剩餘時間力追上第10及寫下全場最快圈速，搶得2分，惟法拉利勒卡歷以第2名衝線，此消彼長下在車手榜諾利斯以349分排第2，僅領先勒卡歷8分，意味今季「二哥」之爭將要延到最後一站阿布扎比才能揭盅。

至於其他車手方面，麥拿侖皮雅斯迪衝入三甲，而平治羅素「梗頸四」。值得一提，中國的周冠宇避過今站的一連串意外，最終以第8位完成，今季首次「有分落袋」並獲選全場最佳車手。