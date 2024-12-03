東方抵廣島盧比度：傾盡一切

將於周四出戰「亞冠盃2」最後一輪分組賽對廣島三箭的東方，昨午抵埗日本廣島，惟中場馬高斯因傷未有隨團出發，主帥盧比度（Chino）稱雖然未能「夫添」出戰謝幕戰，但強調今仗球隊將傾盡一切努力，期望為球迷帶來驚喜。

東方22人大軍飛抵日本廣島機場後，乘坐約1小時的旅遊巴前往位於市中心的酒店，由於是日未有安排操練，球員整頓行李及午膳後隨即返回房間休息。雖然東方已確定無緣晉級，馬高斯今場亦因傷缺陣，但主帥盧比度強調今仗不會因此有所放鬆，球隊仍將會全力以赴：「冇出線機會唔代表我哋會『放軟手腳』，呢場係今季的最後一場『亞冠盃2』分組賽，我哋依然會傾盡一切努力去贏波，務求為球迷呈獻精彩嘅表現。」