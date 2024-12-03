狂轟115分永倫創今季得分新高

周日甲一男籃聯賽尾場對決，永倫憑4人得分上雙，其中泰那高效轟全場最高的31分，甲一「新丁」陳卓賢尾節上陣取得個人首個得分，終以115比79輕取晉龍WTS，並以刷新今季單場最高得分。

永倫今場由泰那、蓋帝斯、余理洋、周迎堅和韓天次組成首發，晉龍WTS派出羅卓熙、安家仲、劉嘉榮、李嘉煒及外援湯馬士應戰。即使面對聯賽排名墊底的晉龍、永倫亦毫不留手，「三巨頭」率隊打出一段27比3攻勢提早拉開比數，首節以36比14領先。第2節「黃金戰士」繼續狂攻，憑雙核泰那和蓋帝斯繼續內外開弓，續領先66比42完半場。

泰那高效打3節獻31分 易籃後，晉龍眾將仍頑強奮戰，多次逼出對手失誤打反擊快攻，惜永倫泰那、蓋帝斯和余理洋幾乎包辦此節得分，第3節戰成96比65。最後一節大局已定下，永倫收起主力，派出後備球員上陣繼續搶分，其中甲一新秀陳卓賢在餘下6分鐘時獲出場機會，「處子戰」罰球2射1中，成功錄得聯賽首個得分，最終永倫以115比79大勝晉龍WTS，同時刷新今季單場最高得分紀錄。

永倫4人得分上雙，泰那第3節「打卡收工」，高效繳出全場最高的31分，蓋帝斯亦貢獻22分15個籃板、8次助攻華麗數據。晉龍WTS方面，湯馬士交出「雙雙」的23分及14個籃板，區浩軒五成命中率錄22分。