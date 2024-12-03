象哥心繫理文「係愛與責任」

成軍至今幕後功臣 由2017年成軍開始，至今仍在理文陣中的職球員只有3人，除了技術總監陳鴻平、球員顏樂楓外，另一位便是鮮為人知的總務鄭劍文。轉眼間已滿65歲的「象哥」，表示心願只得一個：「自己做多3至5年就退休，希望理文繼續攞冠軍，令老闆搞波直到我退休為止，咁就OK啦！」■圖、文：李浚湣

因家人關係，「象哥」透露自小已從南華會，接觸到球隊管理工作，不知不覺更投身這個行業逾40年：「屋企人喺南華會做場地管理，細個自己又鍾意踢波，所以邊踢預備組，邊落球場幫手，中間做過1年全職。但20歲知道踢唔到上去，就決定轉行，由舊嘅寶路華開始，中間停咗3年，之後就做到依家。」

入行逾40年盼做到退休 總務要兼顧很多瑣碎事情，「象哥」承認這個崗位的確忙碌，尤其是出戰亞洲賽期間：「主要職責搞晒練波、比賽嘅嘢，好似練完波就執啲衫去洗，比賽就執啲衫去球場。依家亞冠會更加辛苦，因為規矩比較嚴，全部嘢要遮住個品牌。」除了繁重工作量外，工作時間亦非常不穩定，「象哥」慨嘆這行很難有新人入行：「人工已經吸引唔到人，同埋就算工時唔長，但練完波你都唔可以返Part Time，因為有時教練可能突然改練波時間，除非你自己有架車就會好啲。」

在外人眼中，總務工作看似單調刻板又重複，不過「象哥」卻毫不認同：「起碼有得出去球場精神啲，如果係悶我唔會做到咁耐。始終每場比賽，都係一個新挑戰，你要自己諗執咩去球場，同埋安排時間。」「象哥」又笑言自己會一直做到退休為止，盼繼續為理文作出貢獻：「去到呢個年紀，唔會再睇錢啦，真係單純為球隊，係一種愛同責任。我從來唔覺自己好重要，所有管理都係要咁做，但總之我會盡量做到最好畀球員。」

由理文流浪時期已在陣中，見證着理文成軍踏入第8年，「象哥」認為球隊轉變極大：「老細真係鍾意搞足球，唔理收穫，淨係付出，好想做到職業化。由初頭可能雜亂無章，變得愈嚟愈專業、有系統。」而提到最印象深刻的事，「象哥」則毫不猶豫地稱，屬於球隊上季首奪聯賽冠軍：「真係好開心，做咗咁多年管理，咩盃都攞過，就係未攞過聯賽冠軍，之前最多都係排第2，對深水埗賽前特別緊張。」

顏樂楓︰最初見面有啲驚 顏樂楓（圖）：「象哥」始終喺球圈咁有年資，加埋又聲大大，最初嚟到有啲驚，對佢好敬畏；但慢慢喺球會耐咗，佢成日幫我執漏，之後每次比賽前或者出去集訓，我又請佢飲同食嘢，大家慢慢Friend咗，依家好似一家人咁。「象哥」對球隊真係好重要，一個人處理晒球隊咁多人嘅所有嘢，又要早過我哋去球場，見佢成日都好忙，所以有時大家都會主動幫吓手。