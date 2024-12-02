香港金牛走入社區慶祝奪冠

香港金牛9月擊敗安徽文一稱霸NBL，球隊本月舉辦連串慶祝活動，昨日「金耀洋紫荊冠軍巡遊啟動儀式」，總教練解立彬、球員楊睿騏、許烜行、楊瑞鴻、侯天一、盧杜偉、孫晨然、李禹豪、余柏林、刁展望及畢繼光在內的職球員，及啦啦隊「Taurus」與球迷見面和合照，分享奪冠喜悅，當中港將楊睿騏人氣十足，獲不少球迷要求合照。

金牛計劃本月走訪香港島、九龍東、九龍西、新界東及新界西五大區，到多間學校交流、參與地區同樂日及公益活動，另外亦會到本地旅遊熱門景點、品嘗各區美食、走進社區推廣籃球。楊睿騏表示：「NBL冠軍是自己生涯中最重要的榮譽之一，證明香港球隊能挑戰更高水平舞台，我很榮幸成為當中一分子。」■圖、文：余樂詩