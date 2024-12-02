決勝節快攻奏效南華擊退康仁福建

昨日甲一頭場南華與康仁福建交鋒，前3節戰況緊湊，決勝節南華憑快攻一鼓作氣打出25比14，終以89比76擊敗對手，重返勝軌。

甫開賽福建以快打快領先6比0，朱亮之後命中三分助南華開齋，加上關雋陶和朱亮相繼挑戰禁區兩度打入「And1」，南華反先12比9，迫使對手叫停比賽。回場後李察士連袋7分，福建首節稍微領先24比23。次節南華作出調整，安德拉強攻顏色地帶，曾湛元亦連傳帶攻串聯球隊，南華拉開雙位數差距。福建憑張偉康三分「止血」，其後楊瑞鴻、張偉康及林俊達連環遠程得手，「紅軍」半場領先49比44。

朱亮安德拉同獲27分 易籃後南華憑安德拉、朱亮和葉耀邦推進得分，福建則由林俊達和蔡龍德作回應，一度追至62平手，蘇柏軒剷籃博犯後兩罰全中，南華以64比62進入最後一節。決勝節，福建憑許烜行跳投和張偉康三分，反先67比66，關鍵時刻「紅軍」猛施快攻，陳怡富連入4分，加上朱亮內外開弓拋開79比69，安德拉更連袋6分打斷對方追分氣勢，南華最終以89比76勝出。

南華是役3人得分上雙，朱亮及安德拉同獲全場最高的27分，後者外加10個籃板，曾湛元亦取得「雙雙」13分、10個籃板及7次助攻搶眼數據。福建方面，楊瑞鴻貢獻全隊最高的21分，李察士則交出18分及13個籃板。