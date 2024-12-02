不敗對決戰況扣人心弦 香港東方延續全勝

昨日甲一觸目大戰，滿貫與香港東方兩支不敗雄師首度交鋒，雙方合演精彩對決，最終香港東方以72比65擊敗「綠軍」，豪取6連勝。

滿貫有新兵楊睿騏缺陣，甫開戰「綠軍」由蔡再懃連取5分，打出9比2攻勢，吳松峻接應外援米勒傳球反手上籃得分，同樣搶鏡，米勒首節受對手嚴防僅得3分，不過中鋒惠龍兒狀態大勇，單節轟入11分助滿貫以21比17領先。次節東方以麥洛連和卜聿揚組成「雙塔」，楊和轟入擦板三分，梁兆華剷籃得手，一輪7比0攻勢反超前。滿貫將節奏推快，吳松峻、蔡再懃連入三分球追成31平手，但東方「雙塔」爆發威力，兩人先後「鋤樽」重掌領先優勢。滿貫不甘示弱，蕭瑋耀及蔡再懃剷籃力追至37比38完半場。

72比65破滿貫金身 下半場東方先有麥洛連偷球上籃，梁兆華弧頂三分球，領先43比40。滿貫惠龍兒籃底搶4分，加上蔡再懃高難度上籃，「綠軍」一輪11比2攻勢拉開6分。東方極速調整，徐遠成中距離命中，防守端亦貼身招呼米勒令其難以起手，梁兆華轟入「三分彈」，蘇利文壓哨命中2分，完此節繼續領先57比54。

第4節前4分鐘東方維持3分優勢，蘇利文快攻上籃博得「And1」打破僵局，滿貫蔡再懃挺身而出轟入三分球，惟東方再有楊和、梁兆華剷籃得分，拋離68比61。最後43秒，滿貫米勒單刀上籃遭張延隆拉跌，球證判「u foul」，但米勒兩罰皆失，錯失追近良機，最終香港東方贏72比65，開季至今6戰全勝。■圖/文：余樂詩、李章杰