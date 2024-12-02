連續3季4強淘汰標準流浪 東方再闖決賽同理文爭冠

昨日在將軍澳運動場舉行的第2場「高級組銀牌」4強大戰，標準流浪再次與東方爭入決賽。結果東方憑巴科爾梅開二度，加上丹尼爾頭槌破網，以3比1獲勝，連續3季擊敗流浪，晉級今屆決賽，將於明年1月30日與理文爭冠。■圖、文：鄧文滔

有雷仙奴停賽的流浪，是役改派奧利斯把守最後一關，李呈、巴拉克及林遼太擔任中場屏障，劉智樂在前線爭取入球；至於東方，余在言和馬希偉負責「派牌」，支援巴科爾、巴杜姆及費利浦薩數胡，吳宇曦先列後備。

開賽僅10分鐘東方就先開紀錄，馬希偉傳入禁區，巴科爾冷靜推過出迎的奧利斯後射成1比0。21分鐘，岡本玲仁長傳，劉智樂窄角度勁射，被葉鴻輝救出。上半場末段，丹尼爾侵犯成單刀之勢的劉智樂，惟球證觀看VAR後，未有向丹尼爾出示紅牌，不過東方始終未能領先半場，44分鐘，葉鴻輝打算踢前，卻不慎被劉智樂搶去皮球射入空門，雙方半場各一平手。

盧比度：領先令球員一度鬆懈 東方換邊後攻勢不斷，50分鐘收到回報，余在言開出角球，丹尼爾高人一等頂入，為東方再度領先。61分鐘，東方以吳宇曦入替巴杜姆，加強中前場活力，10分鐘後，馬希偉左路傳中，余在言起腳高出，其後費利浦薩送出直線，巴科爾送入網窩，但被指越位在先，入球無效。82分鐘，費利浦薩右路推大位施射又被奧利斯飛身救出。補時階段，巴科爾接應余在言妙傳，為球隊「埋齋」，最終東方贏3比1闖入決賽。

東方主教練盧比度（Chino）賽後向球員訓話，承認上半場演出未如理想：「班球員好似開咗紀錄，就覺得贏硬，只係出5成力，冇做好多跑動，好在下半場清醒番，咁先贏到波。」談到上仗「亞冠盃2」勇戰受傷的馬高斯，Chino指這位中場已經出院， 但要休息數周，因此不會隨隊出戰對廣島三箭的「亞冠盃2」分組賽：「醫生話佢暫時唔可以做運動同搭飛機，預計1月先會復出。」