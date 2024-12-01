險勝傑志 理文 先闖決賽

昨日「高級組銀牌」4強，理文於旺角大球場鬥傑志，結果理文憑安尼亞及艾華頓先後建功，險勝2比1，率先打入決賽。

「黃黑軍團」派出保利臣、黃威及顏樂楓組成中場鐵三角，協助安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅；「藍鳥」方面，利亞倫負責派牌支援韋頓及迪美路夫數胡。17分鐘，裴栽釪回傳失誤，讓安尼亞單刀先開紀錄。傑志隨即反撲，24分鐘，裴栽釪界外球擲入禁區，潘沛軒起腳斜出。補時階段，利亞倫左路傳中，杜度欲解圍卻頂中自家門楣，陳嘉豪嘗試回身化解，但仍被迪美路夫門前「執雞」，雙方半場各一平手。

換邊後47分鐘，艾華頓射入美妙罰球，理文再度領先。之後韋頓於禁區內疑似被立花稜也侵犯，球證觀看VAR後未作表示。76分鐘，艾華頓右路再射罰球，今次被泰利救出，83分鐘傑志攻勢，祖連奴勁射卻欠運中楣，結果理文力保2比1勝局，先闖決賽。

賀蘭特迎首勝：繼續努力 迎來上任後首勝的理文主教練賀蘭特，大讚球員表現好得「難以置信」：「今場我哋表現出爭勝心，踢得好好。我一嚟到就應承『李生』（會長李文恩），會幫理文繼續進步，雖然中途接手遇到唔少困難，但我會努力。」

圖/文：鄧文滔、文嘉靖