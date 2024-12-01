on.cc東網直播 標準流浪東方爭崩頭

標準流浪前鋒 劉智樂（中）

今日「高級組銀牌」在將軍澳運動場上演另一場4強戰，由標準流浪對東方。流浪上場聯賽落後3球下搶回1分，士氣有所提升，面對日前在「亞冠盃2」提前出局、兼有主力缺陣的東方，隨時再有驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

盧兆崎呼籲隊友早段集中 流浪上周聯賽戲劇性逼和均業北區，教練團成員之一的林嘉緯大讚球員踢出拚勁，相信會為今仗增添信心：「上場咁都追得番，球員嘅爭勝心有目共睹，可能初頭唔夠集中，下半場吸取教訓後終於保到1分，今場要保持住呢份鬥志。」壞消息是雷仙奴累積5黃要停賽，對攻力構成影響。門將盧兆崎表示東方今季表現突出，希望全隊盡快入局：「東方幾位外援好似巴科爾喺前場勁有威脅，防守上要特別集中，唔可以分心，避免好似上場早段咁失波。」

林衍廷：要嚴防劉智樂 東方周中於「亞冠盃2」主場不敵FC悉尼，無緣淘汰賽，更有馬高斯勇戰受傷，要留院觀察，主教練盧比度表示陣容會作出調整：「雖然馬高斯情況唔算嚴重，但今場一定未踢得住，而且啱啱對完FC悉尼，體力點都有影響，所以會做少少輪換，希望順利晉級。」

是役倒戈的林衍廷，就對球隊要兼顧亞洲賽未感擔心：「本身有心理準備會踢得密，而且同啲高水平對手鍊完後，我哋速率都快咗，去番本地比賽會有幫助。」「Fat Gor」又指對手劉智樂近況非常理想，務必嚴防。

東方士哥拿 巴科爾（左）