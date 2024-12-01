康仁福建南華初遇有惡鬥

南華 安德拉（中）

今日甲一頭場，康仁福建今季首遇南華。「紅軍」上仗經歷首場失利後，自必尋求反彈，面對遇強愈強兼力爭連捷的福建，激戰可期。（on.cc東網周日下午5時10分按次收費直播）

上場南華火併東方，半場咬得極緊，惟「紅軍」尾段後勁不繼下，終以71比83吞敗，3連勝告終。不過亦可見幾位年輕主力的「孭飛」實力，其中曾湛元貢獻14分及6助攻，葉耀邦亦交出13分及5個籃板，未來有望持續進化。

曾湛元：強化籃板把握快攻 南華「發動機」控球後衞曾湛元（元仔）表示：「籃板方面要改善，因球隊的首要武器是反擊快攻，所以『揹位』爭搶籃板是關鍵，希望把握好每次轉守為攻。」今晚遇上福建，「元仔」補充道：「福建以小球戰術為主，部署主要針對外投，運用緊迫防守令他們無法輕易起手。」

康仁福建上仗打出「士氣波」，以28分大炒崇德飛鷹重振軍心，其中李察士狀態回勇，攻入全隊最高的27分，其餘華將林俊達、許烜行及楊瑞鴻等亦交出表現，今場挑戰南華，如能改善過往入局慢熱問題，今場有力為對手帶來威脅。

康仁福建 黃律堯（白衫）