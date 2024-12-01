港台電視32 x on.cc東網同步直播 甲一男籃強者會 滿貫香港東方不敗對決

香港東方 蘇利文（白衫）

今日甲一男籃假修頓場館上演3場激戰，其中「主菜」滿貫對香港東方合演上季總決賽戲碼。兩隊今季聯賽至今未逢敵手，首度碰頭張力十足，「不敗對決」充滿話題，球迷豈容錯過！（港台電視32及on.cc東網周日晚上7時同步直播）

香港東方上場以83比71力挫銀牌冠軍永倫，迎來5連勝，中鋒麥洛連延續勇態，貢獻21分及13個籃板。除本土賽外，「藍軍」同時兼戰菲律賓PBA專員盃，剛以117比106擊敗匯眾光纖。

今場大戰焦點之一，港隊中鋒卜聿揚聯手麥洛連，硬撼惠龍兒和米勒的組合。卜聿揚承認近期狀態未如理想，正積極調整：「其實我近一年射波都有問題，一直起起伏伏，正努力找方法解決。」說到近期要「紮住上陣」，他透露因累積小傷而作出保護，但強調影響不大。

「矛盾對決」充滿睇頭 滿貫上月初以99比89擊敗永倫後，錄得4連捷，除港隊成員外，其餘球員休戰近一個月再度出擊，可謂養精蓄銳。「綠軍」自米勒加盟後，場均100.25分屬聯賽火力最猛，而東方則以防守見稱，場均僅失66分，與漢友並列失分最少球隊，這場「矛盾對決」令人期待，「阿卜」對此表示：「我們5連勝期間，雖然經歷東超兩場敗仗，但都能保持信心。球隊近期雖然要兼顧多條戰線，但整體沒有疲態問題，如能盡快入局發揮水準，就有信心能獲勝，我會盡力在防守端作出貢獻。」同日尾場永倫對晉龍WTS，力爭重返勝軌。

香港東方 陳兆榮（白衫） 滿貫 惠龍兒（綠衫） 滿貫 李琪（綠衫）