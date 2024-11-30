聖若瑟D1倒灶楊焯鈞：差啲運氣

「港九區D1中學校際足球比賽」A Grade決賽，昨於石硤尾公園足球場上演，由香港國際學校（HKIS）面對上屆季軍聖若瑟書院。兩隊法定時間踢成0比0，互射12碼聖若瑟接連射失，最終以2比4飲恨，HKIS繼2015/16學年再奪D1冠軍。

互射12碼不敵HKIS 聖若瑟書院有標準流浪中場張青雲、傑志翼鋒楊焯鈞，及劉宇浩、張堯軒兩位傑志U18主力在陣。雖然教練朱兆基撞正理文操練未能親自領軍，但教練團仍然星光熠熠，包括顏卓彬、陳文輝、林嘉緯及范俊業。

甫開賽實力較強的聖若瑟一直佔據主動，但面對身形佔優的HKIS，未見太大優勢，多次起腳同樣無功而還，最終兩隊法定時間踢成0比0。去到互射12碼階段，聖若瑟在第3輪先有張堯軒射失，之後輪到張青雲主射，第一球對方門將周若言再成功撲出，雖然球證指周若言犯規在先重射，惟張青雲又被「捉到路」，最終HKIS以4比2擊敗聖若瑟，重奪D1冠軍。

聖若瑟失落D1冠軍，賽後主將楊焯鈞直言失望：「始終自己最後一屆，互射12碼咁樣輸，有啲遺憾同唔甘心，但其實今日自己踢得唔錯，成隊波都踢得好好，只係差啲運氣。」■圖、文：李浚湣