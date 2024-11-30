on.cc東網直播：理文 傑志 4強超激鬥

今午「高級組銀牌」爆發第一場4強大戰，兩支宿敵正面交鋒，理文在旺角大球場惡鬥傑志。剛在「亞冠盃2」落敗的「黃黑軍團」，返到本地賽事當然希望一吐烏氣，兼為新帥賀蘭特送上首勝；不過「藍鳥」作為衞冕冠軍，同樣戰意十足。兩雄相遇，勢必有一番激鬥！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

理文周中剛作客越南出戰「亞冠盃2」分組賽，今場為球隊4日內的第2戰，加上舟車勞頓，新帥賀蘭特（Matt）承認球員體力，肯定無法完全恢復，或會有小量輪換。兩隊早前在聯賽首循環踢成1比1，他又預期今場戰況依舊緊湊：「傑志冇咗幾個主力，但陣中仲有好多高質素球員，老實講兩隊差距好微。雖然我哋喺亞冠輸波，但整體表現明顯有改善，今場絕對可以一戰。」

賀蘭特期待在港首度領軍 值得一提，今場屬Matt首次以一隊教練身份，在香港領軍作賽，他直言相當期待：「自己之前喺香港球會、代表隊擔任過唔同職位，一直好鍾意呢度嘅足球、球迷；同埋老婆、囝囝今場都會嚟到現場睇波撐我，希望可以帶領球隊踢場好波，順利殺入決賽！」

「藍鳥」明加索夫坐波監 傑志前鋒潘沛軒最近腳風大順，連續兩場聯賽建功，繼射破理文大門後，上場在5球大勝九龍城一役再有進帳，「潘沛」笑言會繼續努力：「好好彩最近都有入波，但都要全靠隊友幫助，自己之後會盡力處理好每一球。」

另外，除了陳俊樂、馬查度仍在養傷外，明加索夫今場亦需要「坐波監」，提到這名前場拍檔缺陣，「潘沛」指有一定影響，但認為球隊仍有力與理文周旋：「明加索夫係主力，對攻守都重要，不過就算冇咗佢，仲有其他球員頂替。理文實力一定係好，但最緊要係大家保持信心，專注做好自己，相信傑志可以踢一場好波畀大家睇。」