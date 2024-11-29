咖喱缺陣勇士大戰飲恨

西岸排名前兩位的雷霆（白衫）和勇士昨日正面交鋒，主場作戰的勇士有當家球星史堤芬居里膝關節疼痛，高掛「免戰牌」之下，雖然有古明加攻入19分，但仍以101比105不敵雷霆。

「咖喱仔」史堤芬居里缺陣，勇士得分能力必然受到打擊，縱使在後備席不斷為隊友打氣，但雷霆球星阿歷山大搶分絕不客氣，無論跳投或剷籃都得心應手之下，雷霆首先已領先39比23。勇士年輕主力古明加休戰兩場後復出，最精彩必然是完半場前個人突破引球直搗雷霆內線，於罰球線位置上籃「鋤樽」，但勇士仍然落後雙位數分差。

經過半場休息調整，勇士在第3節打出士氣波，新星普斯安斯基上籃加三分球得手，助主隊分差一路直追，更憑曾披起中國男籃戰衣的李凱爾籃下得分一度反先。不過到關鍵時刻最講經驗，雷霆「少主」阿歷山大成功主宰比賽，最終交出35分及9個籃板的MVP級表現擊退勇士，將雷霆戰績改寫至14勝4負，暫列西岸榜首。

騎士今季主場首敗 至於最近錄3連敗的鷹隊，是日硬撼聯盟首席的騎士，鷹隊眾將絕地反擊遇強愈強，當中7人得分過雙位數，並憑「Ice Trae」迪雷楊格貢獻20分及個人生涯新高的22次助攻，以135比124踢館成功，贈騎士今季主場首敗。