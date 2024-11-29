黃澤林日本挑戰賽惜敗

香港網壇「一哥」Coleman黃澤林昨日出戰ATP挑戰賽日本四日市站賽事，晉級次圈後對上澳洲球手Philip Sekulic，全場打出6個「Ace」，但最終以盤數1比2惜敗，以16強成績完成今年最後一站國際賽，接下來將於12月底的香港網球公開賽主場出擊。

現世界排名163位的黃澤林，周二在四日市挑戰賽首圈以盤數2比1勇挫主場球手今村昌倫，這位20歲港將晉級次圈與排名329位的21歲選手Philip Sekulic爭奪8強資格。開場雙方互保發球局戰成3比3，澳洲球手於第8局成功破發，以6比3先贏一盤。Coleman第2盤放手一搏，「連保帶破」贏6比2扳平。決勝盤再呈拉鋸戰成4比4，惟Coleman其後陷於被動，最終以4比6輸多一盤，盤數1比2告負，今季最後一場ATP挑戰賽以16強作結。

出戰12月底香港公開賽 黃澤林近年狀態大勇，在各大賽中屢創佳績，世界排名亦連攀新高，其中在今季的ATP挑戰賽多次闖入決賽，包括在新德里站和林肯站賽事兩奪亞席。此外，Coleman今年首次以「外卡」身份參戰ATP巡迴賽，更在ATP1000級別邁阿密網賽的外圍賽勝出，成為歷史首位打入ATP大師賽正賽的香港球手。至於ATP250級別的「中銀香港網球公開賽2025」將於下月29日起假維多利亞公園網球主場舉行，黃澤林亦落實參戰。李章杰報道