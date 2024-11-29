專員盃香港東方擊退燃料大師

香港東方籃球隊周三晚首度亮相菲律賓PBA專員盃，開幕戰面對鳳凰燃料大師，最終憑奇勒轟入全隊最高的25分，再加上新加盟球員白蘭基利貢獻18分，以102比87擊敗對手，喜迎「開門紅」，「藍軍」將於香港時間今晚7時30分對陣匯眾光纖，力爭連勝。

奇勒白蘭基利交足貨 甫開賽，香港東方大打快攻，急速節奏的攻防轉換令對方措手不及，首節以23比14確立領先優勢。第2節「藍軍」更一度拉開至13分差距，當中奇勒表現搶鏡，頻頻起手搶分，半場已經取得19分；不過鳳凰燃料大師的兩位外援當路雲史密夫及積遜柏堅斯及時挺身而出，上半場完結時率領燃料大師將落後分差收窄至45比49，戰況緊湊。

不過易籃後，東方未予對手反先機會，第3節輪到24歲前鋒白蘭基利發威，單節轟入10分，為球隊打出一段21比4的攻勢，再次掌握戰局之下以77比65進入最後一節。儘管主隊核心當路雲史密夫繳出全場最高的33分，但仍無法扭轉戰局，最終由東方以102比87收下首場勝仗。

香港東方今場4人得分上雙，曾有征戰PBA經驗的奇勒、白蘭基利及楊和交出「高分成績單」，其中新隊員白蘭基利交出18分、8個籃板及5次助攻，外加3次封阻，表現亮麗；此外，華將楊和及張延隆亦有不俗表現，分別為「藍軍」貢獻13分和11分。李章杰報道