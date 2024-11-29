理文改踢3中堅 新帥賀蘭特滿意表現

賀蘭特

理文周三在「亞冠盃2」G組分組賽，作客3球不敵越南勁旅南定FC，當中「黃黑軍團」倣效了港隊戰術，進攻時改踢3中堅，受到球迷關注。新帥賀蘭特（Matt）賽後澄清，並非抄襲任何一隊，又指大部分球隊在高水平比賽時，同樣亦會這樣做。

否認抄襲港隊踢法 「黃黑軍團」在賀蘭特領軍首戰，倣效了港隊戰術，在進攻時改踢3中堅，並將杜度推上前踢中場。賽後Matt出席記招時，解釋並非抄襲港隊，又指滿意理文進攻發揮：「今場戰術並冇受任何一支球隊影響，因為講緊係高水平比賽，大部分球隊都踢緊3中堅，將個波運上前場，傳統陣式反而更易受到對手壓迫。當然杜度今場都踢得好好，我哋雖然輸波，但今場喺對方禁區亦製造到唔少入球機會。」

值得一提，理文今仗飛赴越南比賽，亦有3名球迷特意來到撐場，當中包括在當地海陽省工作的香港人Freeman，不過他卻認為球隊表現麻麻：「中堅好似空位多咗，可能杜度位置感差啲，人哋幾吓中路組織已經打穿防線，同埋好似多咗失誤，感覺踢得仲差過上一輪。」李浚湣越南直擊