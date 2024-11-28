年終賽名單出爐 鄧謝配成港隊唯一
世界羽聯昨日在官網公布年終賽入圍名單，混雙鄧俊文/謝影雪成為香港唯一代表，下月11至15日在杭州爭逐這項總獎金達250萬美元（約1,950萬元）的年終最高殊榮。
「鄧謝配」屬第4次出戰年終賽，過往最佳成績為2017年殺入決賽，今屆8隊組合實力相當，除巴黎奧運金牌組合兼衞冕的鄭思維/黃雅琼，亦有另一中國組合蔣振邦/魏雅欣，其餘還包括馬來西亞吳塤閥/賴潔敏、陳堂傑/杜依蔚、印尼組合德揚/維德佳佳、南韓金元浩/鄭娜銀，以及中華台北楊博軒/胡綾芳。
男單3強鼎立爭崩頭
男單方面，世界1哥中國石宇奇、丹麥球王安賽龍及其同胞安頓遜3強鼎立，女單爭逐同樣激烈，南韓球后安洗瑩今季已擸走5項錦標，能否再下一城，令人期待。中國的王祉怡、韓悅，日本「孖寶」山口茜、大堀彩，以及印尼的董珍等，亦有一戰之力。此外女雙中國奧運冠軍陳清晨/賈一凡將是第5度出戰年終賽，反觀男雙有4對組合首次入圍，形勢混亂，當中奧運冠軍中華台北的李洋/王齊麟將上演「最後一舞」，抽籤定於12月7日進行。
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