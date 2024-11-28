回應北韓退出東亞外 霍啟山：做好自己先

足總昨日舉行發布會，宣布獲共享充電器品牌CHARGESPOT贊助，在2024至2025年度成為港隊能量夥伴，贊助金額約100萬港元。對於北韓退出「東亞盃」外圍賽，港隊會否因而得益，足總主席霍啟山強調做好自己，才是重中之重。

霍啟山昨日出席港足新贊助商發布會，表示本地體育產業化離不開企業的參與和支持，故足總近期陸續與不同贊助商緊密合作，為球迷帶來新體驗，並提升本地足球的形象。對於北韓突然退出「東亞盃」外圍賽，霍啟山直言未知原因：「前日先收到東亞足球協會（EAFF）通知，我哋冇直接同北韓溝通，背後原因要問番EAFF。」有傳關島亦選擇退賽，「霍生」指原定安排不會改變，「無論港隊出線形勢點，最緊要都係做好自己。」

張炎有：正協商賀蘭特短暫歸隊 盧斯爾及賀蘭特早前先後離任港隊助教，後者已上任成理文主教練，足總總幹事張炎有稱會跟理文協商，讓賀蘭特在「東亞外」期間歸隊：「我哋要配合韋斯活（港隊主教練）嘅意見同決定之餘，亦要尊重理文嘅諗法，所有手續都會做得清清楚楚。」

港隊代表陳肇鈞、顏卓彬及鐘樂安是日亦有現身活動，他們預計北韓退賽後，出線決賽周機會更大，但強調其他對手都不容小覷。至於CHARGESPOT行政總裁及聯合創辦人鄭煒燕表示，球迷可在即將到來的新賽季中，享受品牌特別優惠，亦會在場內舉辦活動，未來亦計劃在即將開幕的啟德體育園內外安裝充電器租借站。

圖、文：李章杰