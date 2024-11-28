新帥首戰理文遭南定ＦＣ雙殺

港超球隊理文昨晚作客越南天長體育場，出戰對南定FC的「亞冠盃2」G組分組賽，是役為主教練賀蘭特首次領軍。賽事共吸引8,318名球迷入場，最終「黃黑軍團」以0比3落敗，遭對方雙殺兼遭遇分組賽5連敗。

「黃黑軍團」派出翁煦濤扼守中路，保利臣、黃威及胡晉銘控制中場，支援安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅，保連奴、立花稜也及金旻奎先列後備；主隊方面軒迪奧負責輸送彈藥，協助拉菲爾臣攻堅。

開賽初段主隊明顯佔優，8分鐘，阮文全右路傳中，拉菲爾臣在杜度力壓下射高，3分鐘後，盧卡斯施華左路推大位勁射破網，為主隊先開紀錄，其後這位入球功臣傷出，由阮文偉入替。29分鐘，阮文偉準備起腳之際被周子謙剷走，惟蘇文武趕到補射得手，為南定FC擴大優勢成2比0。踢至上半場末段，翁煦濤控球甩腳，拉菲爾臣禁區內起腳後被理文門將陳嘉豪撞跌，球證直指12碼點，拉菲爾臣親自操刀，43分鐘射成3比0完半場。

艾華頓下半場中楣 「黃黑軍團」換邊後傾力反撲，54分鐘，保利臣妙傳，安尼亞勁射被對方門將救出。3分鐘後，拉菲爾臣送出直線，軒迪奧起腳，未能射破陳嘉豪十指關。65分鐘，理文以保連奴入替安尼亞，加強攻力，4分鐘後，理文幾乎破蛋，艾華頓右路起腳可惜中楣彈出，理文未能取得入球下，最終以0比3落敗，遭對方雙殺兼遭遇分組賽5連敗。

李浚湣越南直擊